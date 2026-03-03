Размер шрифта
Депутат Немкин опроверг слухи об утечках в мессенджере Max

Депутат Немкин призвал не верить фейкам о мессенджере Max
Владимир Астапкович/РИА Новости

Слухи о росте киберугроз в национальном мессенджере Max не подтверждаются фактами. Об этом заявил ТАСС член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор партийного проекта «Единой России» «Цифровая Россия» Антон Немкин.

По его словам, мессенджер часто пытаются дискредитировать в вопросах безопасности.

«Национальный мессенджер Max с завидной регулярностью пытаются демонизировать в вопросах безопасности. При этом за все время работы не было ни одной подтвержденной утечки данных или масштабного инцидента, который бы ставил под сомнение его надежность», — сказал депутат.

Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о якобы зафиксированном всплеске активности киберпреступников, распространяющих Android-вирус «Мамонт» через Max. Пресс-служба платформы эту информацию опровергла.

Немкин подчеркнул, что безопасность в цифровой среде — зона общей ответственности: государства, компаний и самих пользователей.

«Гораздо важнее помнить о базовой цифровой гигиене. Не переходить по сомнительным ссылкам. Не вступать в переписку с неизвестными контактами. Не использовать простые и одинаковые пароли. Обязательно включать двухфакторную аутентификацию. Эти простые правила снижают риски в разы - вне зависимости от того, каким мессенджером вы пользуетесь», — сказал он.

Парламентарий добавил, что платформы обязаны усиливать защиту и оперативно реагировать на угрозы, но никакая система безопасности не заменит внимательность и здравый смысл человека.

«Вместо того, чтобы поддаваться панике и тиражировать неподтвержденные слухи, нам нужно усиливать просвещение и формировать культуру осознанного поведения в сети», — заключил Немкин.

 
