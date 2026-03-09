Россиянки часто теряют серьги и кольца

Каждая четвертая опрошенная россиянка лишь единожды сталкивалась с потерей или кражей ювелирных изделий, а каждая десятая — несколько раз попадала в подобную ситуацию. При этом в 12% случаев россиянки теряли украшения на сумму свыше 100 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками группы «Ренессанс Страхование» и ювелирного бренда SOKOLOV (есть у «Газеты.Ru»).

38% участниц опроса сообщили, что сталкивались с различными ситуациями, в которых их ювелирные украшения терялись или были украдены. Респондентки рассказали о размере финансовых убытков, которые они понесли в результате наиболее крупного случая: 35% теряли не более 30 тыс. рублей, 8% — 30–50 тыс. рублей, для 17% максимальная сумма составила 50–100 тыс. рублей, а каждая восьмая респондентка сообщила об убытках свыше 100 тыс. рублей.

Наиболее часто теряемым украшением стали серьги — об их потере заявили 36%. В топ-3 также вошли кольца и браслеты (по 27%) и цепи (22%).

Среди жителей регионов чаще всего теряли украшения жительницы Новосибирска (50%), Самары (45%) и Екатеринбурга (44%). При этом о дорогих утратах (свыше 100 тыс. рублей) наиболее часто сообщали женщины из Краснодара (50%), Красноярска (33%) и Москвы (28%).

Почти треть опрошенных больше всего ценят вещи, которые связаны с важными событиями либо являются семейной реликвией, четверть придают высокую ценность наиболее дорогим в денежном выражении аксессуарам, а 22% в первую очередь дорожат эмоционально значимыми предметами.

Опрошенные стараются бережно относиться к дорогостоящим ювелирным аксессуарам — только 10% отметили, что часто носят наиболее дорогие предметы из коллекции. Еще 36% предпочитают украшения, подаренные близкими, 32% выбирают аксессуары в зависимости от ситуации, а каждая седьмая (15%) выбирает для ношения наиболее простые и универсальные предметы. В коллекциях подавляющего большинства (83%) россиянок есть украшения, которые они используют только в особых случаях. Такие аксессуары треть опрошенных надевает на вечеринки или праздничные ужины, 32% — только на свадьбу или аналогичные мероприятия, а каждая пятая — на свидания.

В опросе приняли участие более 1,2 тыс. россиянок.

Ранее стало известно, сколько денег мужчины потратят на подарок к 8 Марта.