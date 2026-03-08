Размер шрифта
«Белорусский Макдональдс» планирует полностью перейти на местные продукты

Глава Мак.Бай Данько: до конца 2026 сеть полностью перейдет на местные продукты
Белта

Белорусская сеть ресторанов «Мак.Бай», заменившая McDonald's до конца 2026 гожа намерена полностью перейти на продукты местных производителей. Об этом рассказала директор сети Виктория Данько, ее цитирует агентство «БелТА».

«Мы развиваем белорусское, и сейчас на 96,6% у нас свои продукты, белорусские. Но мы дали обещание президенту, что до конца года на 100% перейдем на белорусское», — сказала она.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил первому вице-премьеру Николаю Снопкову показать американцам, как функционирует сеть заведений общепита «Мак.бай». Глава государства предложил расширить «Мак.бай», в том числе открыв рестораны в районных центрах. Сейчас рестораны открыты только в Минске и Барановичах.

Компания McDonald's появилась в 1940 году — ее основали братья Дик и Мак Макдоналды. Первый ресторан открылся в американском Сан-Бернардино, а в 1948 году сеть впервые закрепила принципы и стандарты быстрого питания.

Ранее McDonald's зарегистрировал в России товарный знак десерта «МакФлурри».

 
