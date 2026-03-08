Размер шрифта
Лукашенко посетил белорусский аналог ресторана McDonald's

Лукашенко: нужно показать американцам, как у нас работает бывший McDonald's
Telegram-канал «Пул Первого»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил первому вице-премьеру Николаю Снопкову показать американцам, как функционирует сеть заведений общепита «Мак.бай» (Mak.by), ранее принадлежавшей McDonald's. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Так, после ухода McDonald's из страны лидер Республики поручил создать аналог, не уступающий оригиналу.

«А теперь пусть американцы придут и посмотрят. Приедут ко мне - обязательно приведи их сюда. Скажи: пойдем в «Макдоналдс». Белорусы работают, белорусское оборудование, белорусский продукт», — сказал Лукашенко.

Президент предложил расширить сеть «Мак.бай», в том числе открыв рестораны в районных центрах. Сейчас рестораны открыты только в Минске и Барановичах.

«МакДональдс» официально объявил об уходе с белорусского рынка в ноябре 2022 года.

Компания McDonald's появилась в 1940 году — ее основали братья Дик и Мак Макдоналды. Первый ресторан открылся в американском Сан-Бернардино, а в 1948 году сеть впервые закрепила принципы и стандарты быстрого питания.

Ранее McDonald's зарегистрировал в России товарный знак десерта «МакФлурри».

 
