Женщины в 2025 году водили машину аккуратнее мужчин

В 2025 году женщины попадали в ДТП реже мужчин, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе «СберСтрахования» накануне Международного женского дня.

«Хотя в 2024 году и мужчины, и женщины обращались в страховую компанию по полисам автострахования в равных долях. В ДТП в 2025 году были виновны 35% от всех мужчин, обратившихся в компанию по ОСАГО, а водители-женщины — только в 22% аварий (от всех обращений, поступивших от женщин). Подобная ситуация и в КАСКО: 37% от всех мужчин, оформивших такие полисы, обратились в компанию в связи со страховыми случаями, в то же время доля девушек, столкнувшихся с аналогичными неприятностями, составляет 28%», — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что, хотя мужчины чаще оформляют полисы для своих авто, в целом по компании женщины страхуются больше. Так, на них приходится 56% от всех действующих розничных договоров страхования в компании, уточнили в пресс-службе.

Например, большой популярностью у женщин пользуется комплексная страховая программа, позволяющая в рамках одного полиса застраховать жилье, здоровье, финансы и автомобиль, сказали в пресс-службе. В 2025 году девушки оформили 61% от общего количества таких договоров, уточнили в компании. При этом и женщины, и мужчины предпочитают страховать одни и те же риски — чаще всего защищают финансы, жилье и здоровье на случай травм, добавили в пресс-службе.

Среди состоятельных клиентов сохраняются тенденции, устоявшиеся в прошлом году. Женщины в первую очередь страхуют здоровье своих близких: оформляют полисы ДМС для всех членов семьи, дополнительно защищают мужей и детей от несчастных случаев во время спортивных соревнований, а также страхуют питомцев, сказали в компании. Там добавили, что в отношении материальных ценностей девушки также стремятся защитить то, что важно для их семьи, — например, семейные реликвии и наследие родителей, а также то, что создали сами, например, сады и цветники. При этом украшения и другие драгоценности они страхуют редко, заключили в компании.

