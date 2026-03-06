ЦБ продлил ограничения на снятие наличной валюты

Банк России еще на полгода продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Они будут действовать до 9 сентября 2026 года, сообщили в регуляторе.

В ЦБ пояснили, что для граждан, открывших валютный счет или вклад до 9 марта 2022 года, сохраняется прежний лимит на снятие нелички. Можно получить наличную валюту в размере остатка на 00:00 по московскому времени на эту дату, но не более $10 тыс. или эквивалентной суммы в евро, если ранее человек не воспользовался этим правом.

Остальные средства по-прежнему выдают в рублях. При этом выплата не может быть меньше суммы, рассчитанной по официальному курсу Банка России на день выдачи для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022 года. Деньги, поступившие после этой даты, выдаются по курсу банка на момент выплаты.

Регулятор сообщил, что еще полгода сохраняется запрет для банков взимать комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов граждан.

Переводы без открытия счета и средства из электронных кошельков продолжают выдавать в рублях. Сумма выплаты при этом не может быть ниже рассчитанной по официальному курсу Банка России на день выдачи.

В ЦБ добавили, что юридическим лицам-нерезидентам до 9 сентября не будут выдавать наличные доллары, евро, фунты стерлингов и иены. Ограничения на другие валюты не распространяются.

Юридические лица-резиденты смогут получать со счетов наличные доллары США, евро, фунты стерлингов и японские иены только для оплаты командировочных расходов в пределах установленных законодательством норм. Для других валют ограничений нет при условии соблюдения требований российского законодательства.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина анонсировала создание единого реестра банковских карт.