У российских стоматологов резко выросли зарплаты

HeadHunter: средняя зарплата стоматологов в России выросла на 15% за год
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Средняя предлагаемая российским стоматологам зарплата в 2025 году достигла 172,4 тыс. рублей (+15% за год). При этом в первые два месяца 2026 года зарплата осталась на этом уровне, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru к Международному дню зубного врача 6 марта.

По данным сервиса, в 2025 году компании разместили более 10,9 тыс. вакансий для стоматологов, а в январе-феврале 2026 года — 11,2 тыс. Чаще всего специалистов искали в Москве (49% вакансий от всего объема с начала года), Санкт-Петербурге (24%), Московской области (15%) и Краснодарском крае (11%).

В подавляющем большинстве вакансий для стоматологов в качестве требования было указано высшее образование — 82%, среднее профессиональное — 18%. Что касается опыта, то в 46% вакансий указан необходимый стаж от одного года до трех лет, в 27% — от трех до шести лет, в 5% — более шести лет. Также компании готовы брать на работу и молодых специалистов без опыта (22% вакансий или каждое пятое предложение о работе).

Ранее стало известно, какие профессии в инженерии являются самыми высокооплачиваемыми.

 
