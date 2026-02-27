Россиян предупредили о наказании за клевету в домовом чате

Сообщение в домовом чате могут квалифицировать как клевету, если в чате распространены заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство другого человека или подрывающие его репутацию. Об этом «Газете.Ru» рассказал адвокат КА «Юков и партнеры» Илья Бахилин.

«Например, это может быть негативная оценка личности председателя ТСЖ или иного жильца, выраженная в неприличной и нецензурной форме, обвинение их в совершении преступления, например мошенничестве с денежными взносами жильцов. При этом клеветнику должно быть известно, что в действительности приговор в отношении этого лица не вынесен или уголовное дело прекращено, все финансовые документы опубликованы и прозрачны. Это сообщение должно отличаться от обычной критической оценки или заблуждения, то есть должно быть именно ложным и легко проверяемым в момент отправки такого сообщения», — отметил Бахилин.

По его словам, клевета может повлечь уголовную ответственность для физических лиц (штраф до 500 тыс. рублей или в размере дохода за период до шести месяцев либо обязательные работы до 160 часов). Предусмотрена также административная ответственность для юридических лиц (штраф от 500 тыс. до 3 млн рублей), но на практике, связанной с домовыми чатами, такое происходит очень редко, уточнил Бахилин.

Он подчеркнул, что домовой чат не считается «публичным пространством» с точки зрения закона, если доступ в него ограничен жильцами. Поэтому в отличие от распространения сведений в интернете ответственность в данном случае не такая строгая, констатировал адвокат.

«Если на вас наклеветали в домовом чате, можно обратиться в мировой суд с заявлением о привлечении к уголовной ответственности. В этом случае нужно собрать серьезный комплект доказательств — скриншоты переписки, видеозаписи, привести в суд свидетелей. Часто очень желательно предварительно обратиться к эксперту для подготовки лингвистического заключения. Можно также перестраховаться и заверить скриншоты у нотариуса, так как некоторые судьи не принимают простые скрины», — заключил Бахилин.

Ранее россиян призвали следить за словами в переписках и избегать эмоциональных высказываний.