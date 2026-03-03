Дмитриев: ЕС начал осознавать ошибку в энергетике из-за конфликта на Ближнем Востоке

Европа начинает понимать последствия разрыва экономических связей с Россией на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом в соцсети X написал спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Произошел серьезный сдвиг в позиции ЕС», — написал он.

Спецпредставитель президента России заявил, что в Европе начали понимать, как их решения в энергетике создали серьезные риски, которые становятся явными из-за конфликта в Иране.

Дмитриев считает, что экономические решения Евросоюза, основанные на идеологии, были ошибочными.

До этого председатель Европейского парламента Роберта Метсола в интервью Sky News признала, что Европа продолжает финансировать спецоперацию, покупая нефть и газ у России, назвав ситуацию «неприемлемой».

В феврале глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в новый пакет санкций против РФ войдет полный запрет на обслуживание перевозок российской нефти.

Ранее на Западе призвали разговаривать с Россией, а не «канонизировать» Зеленского.