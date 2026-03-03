Размер шрифта
Специалист о ситуации на рынке труда в России: «Кадровый парадокс»

Специалист Хачатрян: в России наблюдается дефицит кадров
DC Studio/Shutterstock/FOTODOM

На российском рынке труда наблюдается дефицит кадров, поскольку работодатели не могут выплачивать заработную плату по-новому, а сотрудники — не хотят получать ее по-старому. Об этом RuNews24.ru заявила общественный деятель, член попечительского совета бизнес школы «Интеграл», эксперт ВШЭ, ментор Fast Track «Сколково» Мина Хачатрян.

По ее словам, революционная ситуация и инфляционный разрыв спровоцировали в стране корпускулярно-волновой дуализм. Эксперт отметила, что цены и потребности людей возрастают, при этом зарплаты не меняются, а уровень жизни — стагнирует.

«И в итоге кадровый парадокс как кот Шредингера: в теории его нет, по факту есть. Трудолюбивое поколение Х уходит на пенсии, Y предпочитает работать на себя, Z не работать вовсе. А тут еще искусственный интеллект грозится вымыть часть примитивных операций», — сказала Хачатрян.

Управляющий партнер кадровой компании CORNERSTONE Владислав Быханов до этого рассказал «Газете.Ru», что Россия столкнулась с удивительным кадровым феноменом. Несмотря на рекордно низкую официальную статистику безработицы, миллионы соискателей испытывают трудности с поиском подходящей работы. Согласно Росстату, уровень безработицы в России на декабрь 2025 года составил всего лишь 2,2%, однако десятки тысяч вакансий остаются незаполненными месяцами подряд.

Ранее в России предложили вернуть традицию Юрьева дня.

 
