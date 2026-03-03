В России предложили установить минимальную цену картофеля для торговых сетей

Картофельный союз предложил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) установить нижний ценовой предел для закупки картофеля торговыми сетями на уровне от 30 до 60 рублей за килограмм, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на обращение участников рынка.

В союзе убеждены, что введение минимальной закупочной цены поможет снизить риски резких колебаний розничных цен между неурожайными и плодородными годами, а также сделать доходность выращивания картофеля более стабильной для производителей и повысить надежность инвестиций в этот сегмент аграрного рынка.

В обращении к ФАС говорится, что целесообразно обязать ретейлеров заключать долгосрочные договоры на закупку картофеля и приобретать по ним около 80% от прошлогоднего объема продаж. Оставшиеся 20% Картофельный союз предлагает разрешить закупать на аукционах или спотовом рынке, но все равно не дешевле минимальной цены.

В ФАС осторожно оценили предложение игроков рынка, указав на то, что поставки, их объемы и цены определяются самими продавцами и покупателями. Схожую точку зрения высказали и эксперты: по их оценке, введение минимальной цены картофеля грозит перепроизводством и избытком запасов в урожайные годы. Кроме того, они считают, что в случае неурожая рыночная стоимость картофеля все равно превысит предлагаемый лимит.

По итогам января дешевле всего в РФ картофель доставался жителям Мордовии, где стоил в среднем 32 рубля за килограмм. В топ-3 регионов с самыми низкими ценами на этот корнеплод также вошли Брянская область и Башкирия: там килограмм картошки можно было купить по 33 и 35 рублей соответственно.

