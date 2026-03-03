Pepsi зарегистрировала в России пять товарных знаков

Американская компания PepsiCo зарегистрировала в России пять товарных знаков для продажи энергетических напитков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.

Отмечается, что соответствующие заявки поступили в ведомство в октябре 2024 года. Ведомство приняло положительное решение о регистрации пяти различных товарных знаков для продажи обогащенных протеином энергетиков DriveMe.

В марте 2022 года компания PepsiCo объявила о приостановке продаж основных напитков — Pepsi, 7Up, Mirinda в России. Однако полностью уйти с российского рынка у компании не получилось — производство и продажа некоторых категорий товаров продолжались.

Так, после ухода Mirinda российское подразделение PepsiCo оперативно предложило альтернативу — Evervess и Frustyle (аналог Mirinda). Некоторые напитки, включая оригинальную Pepsi, поставляются в Россию через параллельный импорт из таких стран, как Грузия и Казахстан.

В конце октября прошлого года стало известно, что компания PepsiCо (включает более 500 брендов, в том числе Pepsi и Lay's) провела глобальный ребрендинг и сменила логотип впервые с 2001 года. В компании отметили, что новый логотип является символом трансформации, «который отражает энергию, оптимизм и амбиции PepsiCo в 2025 году и в будущем».

Ранее PepsiCo подала заявку в Роспатент на регистрацию нового бренда MAX.