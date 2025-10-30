В России может появиться новый напиток MAX

PepsiCo подала заявку в Роспатент на регистрацию бренда MAX

Американская корпорация PepsiCo планирует вывести на российский рынок новый напиток под брендом MAX. Компания подала заявку в Роспатент на регистрацию соответствующего товарного знака, сообщает SHOT.

Согласно данным издания, корпорация зарегистрировала логотип MAX на салатовом фоне. Под этим брендом компания намерена производить сладкие газированные напитки, которые в перспективе могут появиться в ассортименте российских магазинов.

В сентябре сообщалось, что PepsiCo подала в Роспатент две заявки на регистрацию товарных знаков логотипа Mirinda и названия на русском языке.

Оба товарных знака связаны с производством газированных вод, безалкогольных напитков, лимонадов, сиропов и смузи.

В марте 2022 года компания PepsiCo объявила о приостановке продаж основных напитков — Pepsi, 7Up, Mirinda в России. Однако полностью уйти с российского рынка у компании не получилось — производство и продажа некоторых категорий товаров продолжались.

После ухода Mirinda российское подразделение PepsiCo оперативно предложило альтернативу — Evervess и Frustyle (аналог Mirinda).

Некоторые напитки, включая оригинальную Pepsi, поставляются в Россию через параллельный импорт из таких стран, как Грузия и Казахстан.

Ранее PepsiCo впервые за 25 лет провела ребрендинг.