ЦБ оспорил регламент совета Евросоюза в европейском суде

Центральный Банк Российской Федерации оспорил регламент совета Европейского союза от 12 декабря в суде ЕС в Люксембурге. Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ.

Отмечается, что это продолжение оспаривания незаконных действий стран Евросоюза в отношении суверенных замороженных активов Банка России.

В ЦБ заявили, что при принятии оспариваемого регламента Еврсоюзом были допущены значительные процедурные нарушения, в частности, потому что он был принят не единогласием всех стран-членов союза.

Кроме того, в результате принятия регламента судом были нарушены базовые права на доступ к правосудию, неприкосновенность собственности, в данном случае активов РФ, принцип суверенного иммунитета стран и их банков, гарантированные международными соглашениями и правом ЕС, что не соответствует основополагающим принципам права и не может быть признано совместимым с принципом верховенства права, заявили в Центробанке РФ.

Ранее Эльвира Набиуллина заявила, что ответные меры на конфискацию активов РФ примет руководство страны.