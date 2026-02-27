Финансист предрекла рост доли россиян без сбережений

К концу 2026 года 60–70% россиян останутся без финансовой подушки, а при ухудшении доходов показатель может временно превысить и 70%. Такой прогноз «Газете.Ru» дала финансист, инвестиционный советник из реестра ЦБ Юлия Кузнецова.

«Такие уровни обычно снижаются очень медленно: накопления теряются быстро, а восстанавливаются месяцами и даже годами. Речь не о «дефолте завтра». Но это означает резкий рост уязвимости домохозяйств. Когда у человека нет резерва, любая внеплановая ситуация — потеря работы, болезнь, срочный ремонт — мгновенно превращается в долги. Люди становятся крайне чувствительными к росту цен и чаще уходят в кредитное потребление. Сейчас 65% россиян без финансовой подушки. Это говорит о том, что большая часть доходов уходит на текущее выживание, а не на накопление. Это признак затяжного давления на реальные доходы и ожидания. Похожие проблемы есть и в развитых странах, но масштаб в России сейчас особенно жесткий: финансовая устойчивость семей находится на минимальных уровнях», — отметила Кузнецова.

По словам финансиста, перелом возможен только при совпадении трех факторов: рост реальных доходов, стабилизация инфляции и снижение долговой нагрузки. Даже в лучшем сценарии это история не одного месяца, подчеркнула эксперт.

Россиянам, которые остались без сбережений, Кузнецова посоветовала поставить первую мини-цель — не «подушка на полгода», а, например, первые 30 тыс. рублей. Во-вторых, включите автосбережение сразу после получения дохода — хотя бы 3–5% — важно запустить привычку, рекомендовала эксперт. Кроме того, финансист призвала создать счет под «неприкосновенный запас» — без трат и рисковых инвестиций.

Также она рекомендовала погасить кредиты и — после накопления суммы расходов на один месяц — увеличить ее до двух-трех месяцев.

Ранее сообщалось, что оптимальный размер финансовой подушки вырос.