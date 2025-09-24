Россиянам рассказали, как уплатить налог с процентов по вкладам

Балынин: нужно уплатить налог с дохода по вкладам от 210 тыс. руб. до 1 декабря

Россияне в 2025 году должны заплатить налог с доходов, полученных в виде процентов по вкладам за 2024 год. Обязанность россиян уплатить налог возникает лишь тогда, когда размер дохода превышает 210 тыс. рублей в 2025 году, сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Так он прокомментировал сообщения о том, что россияне начали получать налоговые уведомления об уплате налога на доход со вкладов.

«Если доход в виде процентов по вкладам составит такую сумму или меньшую, то ни копейки платить в виде НДФЛ не нужно будет. Например, доход в виде процентов по вкладам в 2024 году составил 200 тыс. рублей: эта сумма меньше 210 тыс. рублей, поэтому налог не начисляется. Если, например, доход в виде процентов по вкладам в 2024 году составил 255 тыс. рублей, то до 1 декабря 2025 года необходимо будет уплатить налог в размере 5850 рублей», — отметил Балынин.

Он уточнил, что Федеральная налоговая служба на основании информации, полученной от банков, самостоятельно выполняет все необходимые расчеты и включает сумму к уплате в налоговое уведомление, рассылаемое в настоящее время. Гражданину никаких для этого расчетов, выписок, справок предоставлять в ФНС не нужно, подчеркнул экономист.

Он добавил, что налог на доходы физлиц, полученные в виде процентов по банковским вкладам, нужно уплатить вместе с имущественными налогами не позднее 1 декабря 2025 года. Экономист констатировал, что уплата налогов является конституционной обязанностью гражданина (статья 57 Конституции РФ). Балынин заключил, что к исполнению данной обязанности нужно подходить ответственно: своевременно и в полном объеме осуществлять платежи. Сейчас это можно сделать максимально удобно, буквально в пару кликов мыши, не выходя из дома: через личный кабинет налогоплательщика, подытожил экономист.

ФНС 23 сентября начала уведомлять россиян об уплате налога на вклады за 2024 год.

Ранее была опубликована памятка для россиян по уплате налога на вклады за 2024 год.