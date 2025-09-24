На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как уплатить налог с процентов по вкладам

Балынин: нужно уплатить налог с дохода по вкладам от 210 тыс. руб. до 1 декабря
true
true
true
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Россияне в 2025 году должны заплатить налог с доходов, полученных в виде процентов по вкладам за 2024 год. Обязанность россиян уплатить налог возникает лишь тогда, когда размер дохода превышает 210 тыс. рублей в 2025 году, сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Так он прокомментировал сообщения о том, что россияне начали получать налоговые уведомления об уплате налога на доход со вкладов.

«Если доход в виде процентов по вкладам составит такую сумму или меньшую, то ни копейки платить в виде НДФЛ не нужно будет. Например, доход в виде процентов по вкладам в 2024 году составил 200 тыс. рублей: эта сумма меньше 210 тыс. рублей, поэтому налог не начисляется. Если, например, доход в виде процентов по вкладам в 2024 году составил 255 тыс. рублей, то до 1 декабря 2025 года необходимо будет уплатить налог в размере 5850 рублей», — отметил Балынин.

Он уточнил, что Федеральная налоговая служба на основании информации, полученной от банков, самостоятельно выполняет все необходимые расчеты и включает сумму к уплате в налоговое уведомление, рассылаемое в настоящее время. Гражданину никаких для этого расчетов, выписок, справок предоставлять в ФНС не нужно, подчеркнул экономист.

Он добавил, что налог на доходы физлиц, полученные в виде процентов по банковским вкладам, нужно уплатить вместе с имущественными налогами не позднее 1 декабря 2025 года. Экономист констатировал, что уплата налогов является конституционной обязанностью гражданина (статья 57 Конституции РФ). Балынин заключил, что к исполнению данной обязанности нужно подходить ответственно: своевременно и в полном объеме осуществлять платежи. Сейчас это можно сделать максимально удобно, буквально в пару кликов мыши, не выходя из дома: через личный кабинет налогоплательщика, подытожил экономист.

ФНС 23 сентября начала уведомлять россиян об уплате налога на вклады за 2024 год.

Ранее была опубликована памятка для россиян по уплате налога на вклады за 2024 год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами