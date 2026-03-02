Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Сбер представил ИИ-решения для госслужащих на «Неделе искусственного интеллекта»

GigaChat и ИИ-агенты помогут в подготовке справок и работе с документами
Joyseulay/Shutterstock/FOTODOM

Сбер принял участие в первой «Неделе искусственного интеллекта», проходящей в Доме правительства РФ. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что мероприятие ориентировано на государственных служащих и включает образовательную программу и выставку отечественных ИИ-решений. В церемонии открытия принял участие зампред правительства, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, курирующий внедрение ИИ в госуправление.

На выставке Сбер совместно с партнерами — «Салют для бизнеса» и Группой ЦРТ — представил комплекс ИИ-инструментов на базе нейросети GigaChat, предназначенных для повышения эффективности госслужащих. Система уже используется в аппарате правительства в рамках эксперимента: она помогает готовить справки, проверять правописание, формировать краткий анализ и содержание документов, а также работать с нормативно-правовыми актами и обращениями граждан.

«Мы уже начали использовать искусственный интеллект в аппарате правительства. Цель — освободить специалистов от рутинных операций, чтобы они могли сосредоточиться на сутевых вопросах. ИИ — это лишь инструмент и помощник госслужащего. Сегодня умение грамотно использовать искусственный интеллект — это новая профессиональная компетенция», — заявил Григоренко.

В свою очередь, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбера Андрей Белевцев отметил, что представленные технологии объединяет понятная идея: искусственный интеллект должен работать на человека и страну, а не наоборот.

«Мы создаем решения, которые являются максимально полезными уже прямо сейчас для применения их в высокоответственной работе аппарата правительства. Эти технологии делают сложные вещи простыми и доступными и помогают в цифровой трансформации всей страны», — сказал он

По его словам, разработки Сбера, приносят ощутимую пользу государству и его гражданам. Он подчеркнул, что эти позитивные эффекты будут только нарастать.

В рамках образовательной программы для госслужащих проводятся лекции с участием практиков Сбера. Выставка также демонстрирует другие технологические решения компании и ее партнеров, направленные на цифровую трансформацию госуправления.

 
Теперь вы знаете
Массовые протесты в Багдаде, Нью-Йорке и Лондоне: как мир пытается остановить войну Трампа против Ирана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!