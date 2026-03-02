Сбер представил ИИ-решения для госслужащих на «Неделе искусственного интеллекта»

GigaChat и ИИ-агенты помогут в подготовке справок и работе с документами

Сбер принял участие в первой «Неделе искусственного интеллекта», проходящей в Доме правительства РФ. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что мероприятие ориентировано на государственных служащих и включает образовательную программу и выставку отечественных ИИ-решений. В церемонии открытия принял участие зампред правительства, руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, курирующий внедрение ИИ в госуправление.

На выставке Сбер совместно с партнерами — «Салют для бизнеса» и Группой ЦРТ — представил комплекс ИИ-инструментов на базе нейросети GigaChat, предназначенных для повышения эффективности госслужащих. Система уже используется в аппарате правительства в рамках эксперимента: она помогает готовить справки, проверять правописание, формировать краткий анализ и содержание документов, а также работать с нормативно-правовыми актами и обращениями граждан.

«Мы уже начали использовать искусственный интеллект в аппарате правительства. Цель — освободить специалистов от рутинных операций, чтобы они могли сосредоточиться на сутевых вопросах. ИИ — это лишь инструмент и помощник госслужащего. Сегодня умение грамотно использовать искусственный интеллект — это новая профессиональная компетенция», — заявил Григоренко.

В свою очередь, старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбера Андрей Белевцев отметил, что представленные технологии объединяет понятная идея: искусственный интеллект должен работать на человека и страну, а не наоборот.

«Мы создаем решения, которые являются максимально полезными уже прямо сейчас для применения их в высокоответственной работе аппарата правительства. Эти технологии делают сложные вещи простыми и доступными и помогают в цифровой трансформации всей страны», — сказал он

По его словам, разработки Сбера, приносят ощутимую пользу государству и его гражданам. Он подчеркнул, что эти позитивные эффекты будут только нарастать.

В рамках образовательной программы для госслужащих проводятся лекции с участием практиков Сбера. Выставка также демонстрирует другие технологические решения компании и ее партнеров, направленные на цифровую трансформацию госуправления.