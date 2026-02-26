Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Бизнес

Стало известно, сколько будет стоить доллар на следующей неделе

Финансист Смирнов: доллар будет стоить более 76 рублей на следующей неделе
Viacheslav Lopatin/Shutterstock/FOTODOM

На следующей неделе доллар будет стоить 76-77 рублей, евро — 92-93 рубля, юань — 11,05-11,3 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов.

«За счет длительного укрепления рубля в 2025 году курсы иностранных валют находятся под долгосрочными нисходящими трендами. Долгосрочные факторы, которые влияют на курс рубля, остаются прежними: высокие рублевые процентные ставки, дефицит бюджета, масштабные продажи валюты по бюджетному правилу. К концу первого полугодия ожидаем ключевую ставку на уровне 14%, а до конца года — на уровне 12%. Кроме того, дисконты на российскую нефть могут сужаться, что позволит экспортерам снизить объем продаж валюты. Восстановление спроса импортеров в совокупности с указанными факторами будет способствовать ослаблению рубля и восстановлению курсов зарубежных валют», — отметил Смирнов.

По данным Investing.com, 25 февраля доллар стоил более 75,3 рубля, евро — более 89,8 рубля. Курс юаня на Московской бирже превышал 11 рублей.

Ранее был спрогнозирован курс доллара в марте.

 
Теперь вы знаете
Тюрьма и «Изделие N2»: как в СССР боролись с абортами и к чему это привело
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!