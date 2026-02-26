Стало известно, сколько будет стоить доллар на следующей неделе

Финансист Смирнов: доллар будет стоить более 76 рублей на следующей неделе

На следующей неделе доллар будет стоить 76-77 рублей, евро — 92-93 рубля, юань — 11,05-11,3 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Андрей Смирнов.

«За счет длительного укрепления рубля в 2025 году курсы иностранных валют находятся под долгосрочными нисходящими трендами. Долгосрочные факторы, которые влияют на курс рубля, остаются прежними: высокие рублевые процентные ставки, дефицит бюджета, масштабные продажи валюты по бюджетному правилу. К концу первого полугодия ожидаем ключевую ставку на уровне 14%, а до конца года — на уровне 12%. Кроме того, дисконты на российскую нефть могут сужаться, что позволит экспортерам снизить объем продаж валюты. Восстановление спроса импортеров в совокупности с указанными факторами будет способствовать ослаблению рубля и восстановлению курсов зарубежных валют», — отметил Смирнов.

По данным Investing.com, 25 февраля доллар стоил более 75,3 рубля, евро — более 89,8 рубля. Курс юаня на Московской бирже превышал 11 рублей.

