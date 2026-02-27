Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Бизнес

Казино из «Мальчишника в Вегасе» зарегистрировало бренд в России

Роспатент зарегистрировал товарный знак американского казино Caesars Palace
Kobby Dagan/Shutterstock/FOTODOM

Американский бренд казино Caesars Palace, известный по фильмам «11 друзей Оушена» и «Железный человек», зарегистрировал свой товарный знак в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных Роспатента.

Заявку на регистрацию бренда подала компания «Сизарс Лайсенс Компани» из США 7 апреля 2025 года. Знак зарегистрирован по двум категориям международной классификации: он будет использоваться для игровых автоматов, слот-машин, а также для канцелярских товаров.

Как пояснял глава Роспатента Юрий Зубов, зарубежные бренды продолжают регистрировать торговые знаки в России и продлевать регистрацию уже существующих, чтобы защитить их от подделок и не допустить продажи контрафакта под видом оригинальной продукции.

Caesars Palace — один из самых известных отелей с казино на Лас-Вегас-Стрип, открытый в 1966 году. Он стал первым тематическим курортом Вегаса, выполненным в стиле Древнего Рима. Там выступали Фрэнк Синатра, Селин Дион и Элтон Джон, снимались фильмы «11 друзей Оушена» и «Мальчишник в Вегасе», а также проходили знаменитые боксерские поединки и гонки «Гран-при». Развлекательный комплекс включает около 4 тысяч номеров, рестораны с мишленовскими звездами и элитные бутики.

В России казино разрешены только в пределах специально созданных игорных зон. В последнее время обсуждается вопрос о легализации онлайн-казино, но эксперты невысоко оценивают шансы на положительное решение.

Ранее ушедшая из России Prada зарегистрировала в РФ новый товарный знак.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!