Казино из «Мальчишника в Вегасе» зарегистрировало бренд в России

Американский бренд казино Caesars Palace, известный по фильмам «11 друзей Оушена» и «Железный человек», зарегистрировал свой товарный знак в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных Роспатента.

Заявку на регистрацию бренда подала компания «Сизарс Лайсенс Компани» из США 7 апреля 2025 года. Знак зарегистрирован по двум категориям международной классификации: он будет использоваться для игровых автоматов, слот-машин, а также для канцелярских товаров.

Как пояснял глава Роспатента Юрий Зубов, зарубежные бренды продолжают регистрировать торговые знаки в России и продлевать регистрацию уже существующих, чтобы защитить их от подделок и не допустить продажи контрафакта под видом оригинальной продукции.

Caesars Palace — один из самых известных отелей с казино на Лас-Вегас-Стрип, открытый в 1966 году. Он стал первым тематическим курортом Вегаса, выполненным в стиле Древнего Рима. Там выступали Фрэнк Синатра, Селин Дион и Элтон Джон, снимались фильмы «11 друзей Оушена» и «Мальчишник в Вегасе», а также проходили знаменитые боксерские поединки и гонки «Гран-при». Развлекательный комплекс включает около 4 тысяч номеров, рестораны с мишленовскими звездами и элитные бутики.

В России казино разрешены только в пределах специально созданных игорных зон. В последнее время обсуждается вопрос о легализации онлайн-казино, но эксперты невысоко оценивают шансы на положительное решение.

Ранее ушедшая из России Prada зарегистрировала в РФ новый товарный знак.