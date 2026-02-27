Размер шрифта
В России с 1 июня запретят открывать гостиницы в жилых домах

РИА Новости: с июня вступит в силу разработанный Росстандартом ГОСТ для отелей
Наталья Селиверстова/РИА Новости

С 1 июня в России вступает в силу новый национальный стандарт для средств размещения туристов, который впервые устанавливает единые требования к отелям, гостиницам и базам отдыха. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, разработанный Росстандартом.

Он запрещает размещать гостиницы в жилых домах, регламентирует требования к территории, инфраструктуре и качеству обслуживания, а также разрешает размещать отели и базы отдыха в капитальных и некапитальных строениях, на территории объектов культурного наследия, исторических поселений и особо охраняемых природных зон. Для санаториев рекомендуется выбирать участки рекреационного назначения.

Территория, прилегающая к местам отдыха, должна быть обязательно огорожена, благоустроена и освещена в темное время суток. Для новых гостиниц высотой более пяти этажей стандарт предписывает наличие круглосуточного лифта, а также требует оборудовать специальные места для курения в соответствии с антитабачным законодательством.

Особое внимание в документе уделяется сервису. Если стойка регистрации не работает круглосуточно, у гостя должна быть возможность связаться с администратором 24 часа в сутки.

В гостиницах, согласно ГОСТу, необходимо проводить систематическую уборку номеров и регулярно менять постельное белье с установленной периодичностью. Для гостей должны быть доступны аптечка, тонометр и возможность вызова скорой помощи.

Как пояснили в Росстандарте, новый стандарт призван обеспечить единый уровень качества услуг в индустрии гостеприимства и сделать туристическую инфраструктуру более понятной и предсказуемой для путешественников.

Большинство ГОСТов в России носят рекомендательный характер, но становятся обязательными, если на них есть прямая ссылка в законе, контракте или техническом регламенте.

Ранее Роскачество завершило разработку стандарта Pet Friendly для гостиниц.

 
