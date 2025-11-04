«Санкции им не мешают»: в Госдуме предложили увеличить налоги для богачей

Необходимо повысить налог на дивиденды и ввести налог на состояние и на сверхприбыль банков, иначе только заокеанские рейтинги будут рассказывать, «кому на Руси жить хорошо». Так председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов прокомментировал «Газете.Ru» данные Индекса агентства Bloomberg, в соответствии с которыми состояние богатейших российских бизнесменов увеличилось с начала года на $22,5 млрд.

«Получается, что санкции этим ребятам никак не мешают. Неудивительно, ведь для Запада олигархия и спаянная с ней часть бюрократии это «свои» — его единственный союзник внутри страны в попытках поставить Россию на колени. Не влияет на олигархат и «заморозка», устроенная отечественному бизнесу Центробанком. Что также ожидаемо. Ведь, по словам госпожи [главы ЦБ РФ Эльвиры] Набиуллиной, идет структурная перестройка экономики в пользу наиболее рентабельных отраслей — экспортеров сырья, банков и прочих финансовых спекулянтов», — сказал Миронов.

Как в таких условиях выживать промышленности с рентабельностью в 4%, непонятно, отметил парламентарий.

И заявил, что необходим коренной пересмотр кредитно-денежной политики.

«Тем не менее, план ЦБ срабатывает: ориентированный на внутренний рынок товаропроизводитель идет на дно, спекулятивный капитал жирует. Что лишний раз убеждает нас в необходимости коренного пересмотра кредитно-денежной политики, а также переноса акцента в налоговой системе с производства на потребление. На это нацелены такие наши инициативы как пересмотр шкалы НДФЛ в сторону большей нагрузки на высокие доходы, повышение налога на дивиденды, введение налога на состояние и на сверхприбыль банков. Иначе только заокеанские рейтинги будут нам рассказывать, кому на Руси жить хорошо», — заявил Миронов.

