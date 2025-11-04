На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Санкции им не мешают»: в Госдуме предложили увеличить налоги для богачей

Депутат Миронов: Запад использует олигархов, чтобы поставить Россию на колени
close
Илья Питалев/РИА «Новости»

Необходимо повысить налог на дивиденды и ввести налог на состояние и на сверхприбыль банков, иначе только заокеанские рейтинги будут рассказывать, «кому на Руси жить хорошо». Так председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов прокомментировал «Газете.Ru» данные Индекса агентства Bloomberg, в соответствии с которыми состояние богатейших российских бизнесменов увеличилось с начала года на $22,5 млрд.

«Получается, что санкции этим ребятам никак не мешают. Неудивительно, ведь для Запада олигархия и спаянная с ней часть бюрократии это «свои» — его единственный союзник внутри страны в попытках поставить Россию на колени. Не влияет на олигархат и «заморозка», устроенная отечественному бизнесу Центробанком. Что также ожидаемо. Ведь, по словам госпожи [главы ЦБ РФ Эльвиры] Набиуллиной, идет структурная перестройка экономики в пользу наиболее рентабельных отраслей — экспортеров сырья, банков и прочих финансовых спекулянтов», — сказал Миронов.

Как в таких условиях выживать промышленности с рентабельностью в 4%, непонятно, отметил парламентарий.
И заявил, что необходим коренной пересмотр кредитно-денежной политики.

«Тем не менее, план ЦБ срабатывает: ориентированный на внутренний рынок товаропроизводитель идет на дно, спекулятивный капитал жирует. Что лишний раз убеждает нас в необходимости коренного пересмотра кредитно-денежной политики, а также переноса акцента в налоговой системе с производства на потребление. На это нацелены такие наши инициативы как пересмотр шкалы НДФЛ в сторону большей нагрузки на высокие доходы, повышение налога на дивиденды, введение налога на состояние и на сверхприбыль банков. Иначе только заокеанские рейтинги будут нам рассказывать, кому на Руси жить хорошо», — заявил Миронов.

Ранее Миронов предложил передавать имущество коррупционеров участникам СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами