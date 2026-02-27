Россияне часто ели готовые блины во время Масленицы

Сервис «Пакет»: число чеков с готовыми блинами в Масленицу выросло почти на 27%

В период этой Масленицы число чеков россиян с готовыми блинами выросло на 26,7% по сравнению с предыдущей неделей. А количество чеков с блинными наборами (яйца, мука и молоко) показало рост на 117,5% по сравнению с неделей ранее. Об этом говорится в исследовании сервиса «Пакет» от Х5, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

«При этом покупатели чаще выбирали готовые изделия — их объем продаж оказался больше в 2,6 раза. Среди топпингов наибольший рост спроса показало варенье — число чеков увеличилось на 77%. Положительная динамика прослеживалась и у сытных начинок — спрос на икру и рыбу вырос на 25% во время масленичной недели. Средний чек на покупку готовых блинов у пользователей составил 202 рубля, а блинных наборов — 384 рубля. Примечательно, что средний чек на покупку икры показал самое значительное изменение среди всех топпингов — он составил 303 рубля, что выше на 33% по сравнению с периодом недели ранее», — отметили в пресс-службе сервиса.

В 2026 году россияне отмечали Масленицу с 16 по 22 февраля.

