Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Бизнес

Россияне часто ели готовые блины во время Масленицы

Сервис «Пакет»: число чеков с готовыми блинами в Масленицу выросло почти на 27%
Real_life_photo/Shutterstock/FOTODOM

В период этой Масленицы число чеков россиян с готовыми блинами выросло на 26,7% по сравнению с предыдущей неделей. А количество чеков с блинными наборами (яйца, мука и молоко) показало рост на 117,5% по сравнению с неделей ранее. Об этом говорится в исследовании сервиса «Пакет» от Х5, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

«При этом покупатели чаще выбирали готовые изделия — их объем продаж оказался больше в 2,6 раза. Среди топпингов наибольший рост спроса показало варенье — число чеков увеличилось на 77%. Положительная динамика прослеживалась и у сытных начинок — спрос на икру и рыбу вырос на 25% во время масленичной недели. Средний чек на покупку готовых блинов у пользователей составил 202 рубля, а блинных наборов — 384 рубля. Примечательно, что средний чек на покупку икры показал самое значительное изменение среди всех топпингов — он составил 303 рубля, что выше на 33% по сравнению с периодом недели ранее», — отметили в пресс-службе сервиса.

В 2026 году россияне отмечали Масленицу с 16 по 22 февраля.

Ранее тренер рассказал, как есть блины без вреда для фигуры.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!