Российской интернет-экономике предрекли резкий рост

Российская интернет-экономика вырастет на 20–25% в 2026 году по сравнению с 2025 годом. Такой прогноз «Газете.Ru» дали в пресс-службе Российской ассоциации электронных коммуникаций.

«По итогам прошлого года объем интернет-экономики оценивался на уровне 31,5–32,5 трлн рублей. В 2026 году отрасль продолжит рост: по прогнозу РАЭК, рынок прибавит 20–25%. Ключевым драйвером останется e-commerce (+25%), онлайн-контент и инфраструктурные проекты. Рынок рекламы выйдет на стадию насыщения и замедлит свой рост до 10–15 %, но при этом станет более технологичным и персонализированным. Число пользователей интернетом стабилизируется в районе 135 млн человек — почти 92% населения страны», — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что оставшиеся офлайн-группы, в основном пожилые жители глубинки, станут объектом адресных программ: государство уже рассматривает инициативы по раздаче простых планшетов пенсионерам и обучению базовым онлайн-навыкам. Среднее время, проводимое онлайн, может достичь восьми с половиной часов в день благодаря развитию виртуальной и дополненной реальности, считают в РАЭК.

Там заключили, что 2026-й, вероятно, станет годом трансформации Кодекса этики в сфере ИИ (принят в 2021 году) в конкретные законодательные инициативы. В нем могут появиться нормы о маркировке ИИ-контента, ответственности разработчиков и защите авторских прав, уточнили в пресс-службе. Технологически ожидается прорыв: новые мультимодальные модели от российских компаний, способные обрабатывать текст, изображение и речь, станут конкурентами западных аналогов, ИИ проникнет в повседневность — от кол-центров и образования до медицины и СМИ, подытожили в РАЭК.

