Названы последствия ограничения самозанятости

IT-эксперт Гизатуллин: часть самозанятых уйдет в тень при введении взносов на пенсию
Владимир Песня/РИА «Новости»

Часть самозанятых уйдет в «серую зону» при введении взносов на пенсию, заявил Газете.Ru» предприниматель, основатель IT-компании Tiqum Юрий Гизатуллин.

«15 млн самозанятых, не делающих пенсионных выплат, однажды состарятся и захотят получать пенсию, на которую не делали взносов. По сути, эти люди станут социально незащищенным слоем населения и большой проблемой государства, которую лучше решать заранее. То есть инициатива в целом хорошая, просто надо ее реализовывать точечно, чтобы снизить злоупотребления, когда работодатель специально не берет в штат, чтобы платить поменьше. Самозанятость нужно оставить обязательно. Полный отказ от нее может нанести прямой удар по платформенной экономике и глобальному тренду на уберизацию бизнеса», — отметил Гизатуллин.

Главным риском инициативы он считает массовый отток специалистов-частников обратно в «серую зону». Текущий налоговый режим успешно легализовал эти 15 млн человек, но при запрете работы с бизнесом многие подрядчики просто вернутся к неофициальным переводам на банковские карты или как в Европе — расчету за наличные, уверен эксперт.

По его словам, если бизнес не сможет легко и легально привлекать на небольшие работы разовых исполнителей, это неизбежно приведет к сокращению доходов и росту итоговых цен на услуги для конечного потребителя, заключил Гизатуллин.

В Госдуме 24 февраля предложили ограничить самозанятость. Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов заявил, что применение режима самозанятости нужно ограничить услугами, которые предоставляются только физлицам (няни, репетиторы, помощники по хозяйству и аренда недвижимости). Более того, большинство самозанятых не формируют пенсионные права, а добровольное страхование по больничным начало работать только с 2026 года, подчеркнул парламентарий. Поэтому Нилов выступил за интеграцию самозанятых в систему пенсионного страхования с установлением взносов в соцфонды и запретом для них на работу с юрлицами.

Ранее стало известно, сколько зарабатывают самозанятые россиянки в декрете.

 
