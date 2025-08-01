Россиян активно выводят с удаленки в офисы

Россиян активно выводят с удаленки в офис. В апреле — июне 2025 года спрос работодателей на тумбы вырос на 124%, компьютерные столы — на 51%, а офисные кресла — на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом «Газете.Ru» заявили аналитики онлайн-гипермаркета для профессионалов и бизнеса «ВсеИнструменты.ру».

Наибольшее увеличение спроса на тумбы отмечается в Челябинске (+533%), Перми (+517%), Ростове-на-Дону (+267%), Нижнем Новгороде (+196%) и Москве (172%). Также показали рост Екатеринбург (+157%), Казань (+150%), Краснодар (+104%), Санкт-Петербург (+90%) и Новосибирск (+15%).

При этом компьютерные столы стали наиболее востребованными в Краснодаре (+620%), Омске (+500%) и Челябинске (+280%). Новосибирск и Казань также показали рост в 2 раза, Ростов-на-Дону — на 88%, Самара — на 50%, Москва — на 46%, Санкт-Петербург — на 34%, а Нижний Новгород — на 21%.

Продажи офисных кресел особенно выросли в Омске (+69%), Санкт-Петербурге (+68%), Ростове-на-Дону (+67%), Самаре (+50%) и Краснодаре (+45%). Также спрос увеличился в Перми (+32%), Екатеринбурге (+27%), Москве (+22%), Челябинске (+5%) и Воронеже (+4%).

«Показатели свидетельствуют о растущем внимании к качественной организации рабочих мест. Это может быть связано с тем, что компании все активнее отказываются от удаленного формата работы. Сотрудники возвращаются в офисы, а вместе с этим растет спрос на оригинальную, удобную и функциональную мебель. Базовая эргономика становится не опцией, а новым стандартом в корпоративной среде», — пояснили аналитики «ВсеИнструменты.ру».

Ранее эксперт объяснил, почему компаниям выгодно переводить россиян на удаленку.