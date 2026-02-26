Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Бизнес

В Raiffeisen рассказали о стратегии банка в отношении России после смены руководства

Raiffeisen сохранит свою стратегию в отношении России на фоне смены руководства
Shutterstock

Банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) сохранит свою стратегию в отношении российского бизнеса на фоне смены руководства. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь кредитной организации Кристоф Данц.

«Стратегия RBI в отношении России на данный момент остается неизменной», — сказал представитель банка.

В декабре прошлого года наблюдательный совет RBI назначил на пост генерального директора банка Михаэля Хёллерера. Он вступит в должность с 1 июля 2026 года. На посту Хёллерер будет отвечать за розничный бизнес группы RBI.

В мае прошлого года действующий председатель правления австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International Йоханн Штробль заявил, что работа над прекращением бизнеса в России и поиск покупателя для российской «дочки» банка продолжаются. Он отметил, что пока неизвестно, упростят ли геополитические события уход с рынка РФ.

Ранее ставки по коротким вкладам в российских банках опустились до двухлетнего минимума.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!