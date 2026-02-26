В Raiffeisen рассказали о стратегии банка в отношении России после смены руководства

Raiffeisen сохранит свою стратегию в отношении России на фоне смены руководства

Банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) сохранит свою стратегию в отношении российского бизнеса на фоне смены руководства. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь кредитной организации Кристоф Данц.

«Стратегия RBI в отношении России на данный момент остается неизменной», — сказал представитель банка.

В декабре прошлого года наблюдательный совет RBI назначил на пост генерального директора банка Михаэля Хёллерера. Он вступит в должность с 1 июля 2026 года. На посту Хёллерер будет отвечать за розничный бизнес группы RBI.

В мае прошлого года действующий председатель правления австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International Йоханн Штробль заявил, что работа над прекращением бизнеса в России и поиск покупателя для российской «дочки» банка продолжаются. Он отметил, что пока неизвестно, упростят ли геополитические события уход с рынка РФ.

