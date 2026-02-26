Размер шрифта
Порядок учета алиментов для получения единого пособия изменится с марта

В России с 1 марта перестанут считать алименты от МРОТ
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

В России порядок учета алиментов для получения единого пособия изменится с 1 марта 2026 года, теперь минимальные алименты при расчете доходов семьи будут считаться не из минимального размера оплаты труда (МРОТ), как это сейчас, а из средней зарплаты в конкретном регионе. Об этом сообщает Соцфонд РФ в Max.

В настоящее время выплаты по МРОТ считают в том случае, если родители после развода не установили посредством обращения в суд, в каком количестве будут предоставляться деньги на содержание их общего ребенка.

В таких ситуациях Соцфонд принимает во внимание фактическую сумму алиментов, которую родитель прописал в заявлении на единое пособие, либо сумму, числящуюся в нотариальном соглашении между родителями. Если эта сумма ниже зафиксированного минимального порога, в доходы семьи учитывают алименты, рассчитанные из МРОТ.

С марта для этого начнут использовать среднюю зарплату по регионам России. Для родителей с одним ребенком минимальная сумма алиментов составит четверть из заработной платы, для двух детей — из трети, для трех и более детей — из половины зарплаты, уточнили в Соцфонде.

Ранее адвокат назвал последствия неуплаты алиментов.

 
