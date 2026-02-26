Собственники в столице массово снижают цены на аренду

В январе собственники квартир в Москве снизили стоимость долгосрочной аренды в 37,1% объявлений. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Аренда», сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Средний размер скидки составил 8,4%. При этом повышение цены было зафиксировано лишь в 2,8% объявлений.

В компании отметили, что владельцы жилья стали более гибко подходить к формированию стоимости аренды и готовы снижать цену, чтобы быстрее найти арендатора. В отдельных случаях, как указали аналитики, сами жильцы готовы предложить более высокую ставку, чтобы оперативно заселиться или не упустить подходящий вариант.

Несмотря на активное снижение ставок, Москва не вошла в число городов-лидеров по доле объявлений с уменьшением цены. В январе чаще всего стоимость аренды корректировали в Екатеринбурге, Воронеже, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге.

Эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский до этого сообщал «Газете.Ru», что в марте 2026 года аренда квартиры остается более выгодной стратегией для большинства россиян, не имеющих доступа к адресным льготным программам (обновленная семейная ипотека). При рыночных ставках по ипотеке, которые в 2026 году продолжают удерживаться на заградительном уровне (свыше 18–20% годовых), ежемесячный платеж по кредиту за типовую квартиру в регионе в 2–2,5 раза превышает стоимость ее аренды.

Ранее россиянам рассказали, за сколько можно купить новую квартиру в 2026 году.