Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Бизнес

Семья Кенина завершила оформление наследства на долю в «Самолете»

Завершено оформление наследства на акции совладельца «Самолета» Кенина
samoletgroup.ru

Завершено оформление наследственных прав на акции покойного акционера девелоперской группы «Самолет» Михаила Кенина. Об этом сообщил управляющий активами семьи Кенина — компания «ОМД-Капитал», передает РИА Новости.

Структура владения пакетом акций и принципы контроля над ним не изменились, акции продолжают быть активом семьи.

«Управление компанией осуществляется командой профессионалов, акционеры верят в устойчивость бизнеса», — говорится в заявлении.

10 августа 2025 года стало известно о смерти акционера группы «Самолет» Михаила Кенина.

Михаил Кенин родился 1 сентября 1968 года. Он окончил Российский государственный технологический университет им. К.Э. Циолковского (МАТИ). Заметную роль в российском девелопменте предприниматель начал играть в 2007 году. «Самолет» Кенин создал в 2012 году вместе с Игорем Евтушевским. Кенин контролировал 29,12% акций «Самолета». ГК «Самолет» является лидером по объему текущего строительства в России.

Эксперт назвал «исключительными» проблемы застройщика «Самолет».

 
Теперь вы знаете
Тюрьма и «Изделие N2»: как в СССР боролись с абортами и к чему это привело
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!