Семья Кенина завершила оформление наследства на долю в «Самолете»

Завершено оформление наследственных прав на акции покойного акционера девелоперской группы «Самолет» Михаила Кенина. Об этом сообщил управляющий активами семьи Кенина — компания «ОМД-Капитал», передает РИА Новости.

Структура владения пакетом акций и принципы контроля над ним не изменились, акции продолжают быть активом семьи.

«Управление компанией осуществляется командой профессионалов, акционеры верят в устойчивость бизнеса», — говорится в заявлении.

10 августа 2025 года стало известно о смерти акционера группы «Самолет» Михаила Кенина.

Михаил Кенин родился 1 сентября 1968 года. Он окончил Российский государственный технологический университет им. К.Э. Циолковского (МАТИ). Заметную роль в российском девелопменте предприниматель начал играть в 2007 году. «Самолет» Кенин создал в 2012 году вместе с Игорем Евтушевским. Кенин контролировал 29,12% акций «Самолета». ГК «Самолет» является лидером по объему текущего строительства в России.

