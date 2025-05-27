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«Райффайзенбанк» подал в суд на «Р-Фарм»

«Райффайзенбанк» подал в суд с требованием вернуть 29,4 млн евро
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Shutterstock

Арбитражный суд Москвы рассматривает иск «Райффайзенбанка» к компаниям «Р-Фарм» и «Р-Фарм холдинг» о взыскании 29,4 млн евро (около 2,7 млрд рублей по текущему курсу). Об этом сообщил Telegram-канал «Без рецепта».

В качестве третьего лица в деле участвует немецкая компания R-Pharm Germany. Следующее заседание назначено на 11 августа 2025 года.

Подробности претензий банк не раскрывает, а представители всех сторон от комментариев воздержались. По информации источников, речь может идти о неисполненных обязательствах по кредитному соглашению на 50 млн евро, выданному «Р-Фарму» в 2021 году на организацию производства антиковидных препаратов в Германии.

Проект предусматривал выпуск вакцины «Спутник V» и препарата от ревматоидного артрита Артлегии (олокизумаб) на заводе в Иллертиссене, ранее приобретенном у Pfizer. Однако Европейское медицинское агентство (EMA) не одобрило регистрацию этих препаратов, и планы выйти на европейский рынок были сорваны. Участники рынка не исключают, что в ответ на иск банк, «Р-Фарм» может сослаться на форс-мажорные обстоятельства и санкционное давление.

Компании Репика уже подали встречный иск к «Райффайзенбанку», предположительно с целью расторгнуть договор или изменить его условия.

Несмотря на сложности, предприятие в Иллертиссене продолжает работу. Согласно данным Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС), завод задействован в производстве кладрибина от рассеянного склероза (Merck), варениклина для терапии никотиновой зависимости (Pfizer), а также деламанида от туберкулеза (Р-Фарм).

По информации DSM Group, в 2024 году государственные закупки деламанида и кладрибина составили 737,7 млн и 2,8 млрд рублей соответственно. Варениклин продавался в аптеках: в прошлом году было реализовано 126 упаковок на сумму 232,1 тыс. рублей.

Ранее были названы лекарства, после приема которых нельзя находиться под солнцем.

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