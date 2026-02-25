Размер шрифта
МВФ может одобрить Украине новый кредит на $8,1 млрд

МВФ рассмотрит соглашение о выделении Украине кредита в $8,1 млрд
Yuri Gripas/Reuters

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) рассмотрит 26 февраля вопрос о выделении Украине нового кредита на $8,1 млрд. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

«Если программа будет одобрена, как и ожидалось, она заменит существующий кредит МВФ в размере $15,5 млрд, что поможет Киеву сохранить экономическую стабильность и финансирование государственных расходов», — говорится в статье.

Украине в ближайшие несколько лет грозит дефицит бюджета в размере почти $140 млрд, отмечает Reuters.

19 февраля официальный представитель МВФ Джули Козак сообщила, что эксперты МВФ в ближайшие дни передадут новую программу поддержки Украины на рассмотрение Исполнительного совета фонда.

В настоящее время для Украины действует программа расширенного кредитования МВФ на $15,6 млрд, она рассчитана на 2023-2027 годы, однако Киев обратился в фонд с просьбой о запуске новой программы, объем которой, как ожидается, составит $8,1 млрд на 48 месяцев.

До этого Венгрия заблокировала кредит Евросоюза для Украины на €90 млрд. Для одобрения кредита требуется согласие всех 27 государств — членов ЕС, но Будапешт использовал право вето из-за ситуацией с транзитом нефти по трубопроводу «Дружба».

Ранее Еврокомиссия потребовала от Зеленского решить вопрос с нефтепроводом.

 
