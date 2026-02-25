Мишустин оценил урожай зерновых, собранный в России в 2025 году

Мишустин: урожай зерновых в РФ по итогам года вошел в пятерку лучших за 20 лет

Урожай зерновых, собранный на территории России в 2025 году, входит в пятерку лучших за последние 20 лет. Об этом в ходе выступления в Государственной думе РФ заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин, передает ТАСС.

«Урожай зерновых — входит в пятерку лучших за два последних десятилетия. Есть рекорды по масличным, включая сою и рапс, по зернобобовым, производству сырого молока», — сообщил глава правительства.

Он обратил внимание, что в настоящее время власти расширяют сеть кадровых и научных центров, которые четко соответствуют запросам ключевых секторов. В том числе речь идет о сельском хозяйстве, демонстрирующем устойчивую положительную динамику. Как сказал Мишустин, объемы продукции в этом секторе за прошлый год увеличились примерно на 5%.

5 февраля вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев рассказал, что в 2025 году на территории страны собрали урожай зерновых в размере около 142 млн тонн. При этом свыше 93 млн тонн пришлись на пшеницу. Заместитель председателя правительства подчеркнул, что сборы зерна в РФ на протяжении семи лет превышают 120 млн тонн, несмотря на факты неблагоприятных погодных условий.

Ранее латиноамериканская страна после годовой паузы возобновила закупки пшеницы у РФ.