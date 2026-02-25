Эксперт оценил идею разрешить россиянам рефинансировать микрозаймы в банках

В Госдуме предложили разрешить россиянам рефинансировать взятые в микрофинансовых организациях кредиты через обычные банки. Идея звучит разумно, однако такой возможностью воспользуются лишь единицы – обычно граждане, которым доступны кредиты в банке, за микрозаймами не обращаются, заявил 360.ru кандидат экономических наук, эксперт в сфере финансов и банковского дела Владимир Григорьев.

По мнению эксперта, такая возможность может изредка пригодиться лишь тем россиянам, которые являются вполне состоятельными людьми, но в какой-то момент были вынуждены обратиться в МФО, чтобы быстро получить деньги – в банке процедура оформления занимает больше времени. В остальных случаях эта мера будет бесполезной, считает экономист.

«Вы примерно представляете разницу между стоимостью банковского кредита и микрозайма? Она очень существенна, — пояснил Григорьев. — Я думаю, ни один человек, который имеет возможность получить банковский кредит, микрозайм, скорее всего, оформлять не будет».

Напомним, около четверти российских МФО могут уйти с рынка из-за новых требований закона, обязавшего начать с 1 марта подтверждать личность заемщика через Единую биометрическую систему. Затраты на запуск биометрической идентификации оцениваются не менее чем в 30 млн рублей, что для трети МФО с годовым оборотом менее 50 миллионов рублей, является внушительной суммой.

В Центробанке ранее объяснили, почему нельзя запретить МФО.