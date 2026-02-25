Размер шрифта
Экономист оценил риск рецессии в России в 2026 году

Экономист Федоров назвал маловероятной рецессию в России в 2026 году
Shutterstock

Рецессия в России в 2026 году маловероятна. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.

«С текущим состоянием рынка труда рецессия маловероятна в полном смысле этого слова. В отдельные кварталы уход ВВП вниз из-за снижения инвестиционной активности возможен, но говорить о полноценной рецессии пока не приходится. У населения накоплены сбережения, которые будут смягчать замедление роста заработных плат. Потребительские привычки сильны, они вытянут спрос. Но говорить о высоких темпах роста экономики пока не приходится. Это расплата за выход из перегрева. Рецессия предполагает рост безработицы. Следовательно, это возможное сокращение трудовых доходов населения в первую очередь», — отметил Федоров.

По его словам, стратегия сбережений нужна, когда есть что копить. Если говорить об использовании сбережений в сложные времена, то прежде всего стоит задуматься о ликвидности накоплений, то есть о том, насколько быстро и удобно можно получить доступ к ним, если возникнет необходимость, подчеркнул Федоров.

17 февраля бывший первый зампред ЦБ, профессор факультета экономических наук ВШЭ Олег Вьюгин заявил, что в этом году отечественная экономика может войти в рецессию. Если это случится, Минфин не сможет собрать запланированный объем налогов, а федеральный бюджет столкнется с потерей большого количества денег.

Ранее стало известно, как возвращение к долларовым расчетам отразится на экономике России.

 
