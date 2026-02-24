Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Бизнес

Россиянам объяснили, что как новый статус апартаментов изменит рынок недвижимости

Специалист Назарян: новый статус апартаментов приведет к росту цен на них
Циан

Если россиянам разрешат временную регистрацию в апартаментах, они смогут оформить ее для себя и своих родственников, если докажут родство с ними. Об этом RuNews24.ru рассказала эксперт по недвижимости Зара Назарян.

По ее словам, для оформления процедуры гражданам нужно будет предоставить документы, которые подтвердят строительство здания для пребывания жильцов, а также подтвердить пригодность нежилого помещения в нем как сходного по характеристикам с квартирой в многоквартирном доме.

К неприятным последствиям такого решения эксперт отнесла то, что в России будут расти цены на апартаменты.

«Это неизбежный сценарий, так как возможность, пусть даже временной, регистрации повлечет за собой повышенный спрос со стороны покупателей, которым застройщики обязательно воспользуются и начнут плавно поднимать цены. Конкурировать наравне с квартирами в любом случае апартаменты не будут, но и не останутся в том ущербном статусе, в котором были до этого», — отметила Назарян.

3 февраля Конституционный суд России разрешил гражданам временную регистрацию в нежилых помещениях, пригодных для проживания, таких как апартаменты. До вступления в силу нового закона регистрация по месту пребывания для собственников апартаментов и их близких родственников должна проходить в обычном порядке. Решение не распространяется на постоянную прописку и не меняет правил налогообложения или оплаты коммунальных услуг.

Ранее МВД РФ подготовило законопроект о временной регистрации в апартаментах.

 
Теперь вы знаете
Сбитый вертолет, покушение на будущего министра и захват морпехов США. Самые громкие преступления наркокартеля Эль Менчо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!