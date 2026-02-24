Россиянам объяснили, что как новый статус апартаментов изменит рынок недвижимости

Если россиянам разрешат временную регистрацию в апартаментах, они смогут оформить ее для себя и своих родственников, если докажут родство с ними. Об этом RuNews24.ru рассказала эксперт по недвижимости Зара Назарян.

По ее словам, для оформления процедуры гражданам нужно будет предоставить документы, которые подтвердят строительство здания для пребывания жильцов, а также подтвердить пригодность нежилого помещения в нем как сходного по характеристикам с квартирой в многоквартирном доме.

К неприятным последствиям такого решения эксперт отнесла то, что в России будут расти цены на апартаменты.

«Это неизбежный сценарий, так как возможность, пусть даже временной, регистрации повлечет за собой повышенный спрос со стороны покупателей, которым застройщики обязательно воспользуются и начнут плавно поднимать цены. Конкурировать наравне с квартирами в любом случае апартаменты не будут, но и не останутся в том ущербном статусе, в котором были до этого», — отметила Назарян.

3 февраля Конституционный суд России разрешил гражданам временную регистрацию в нежилых помещениях, пригодных для проживания, таких как апартаменты. До вступления в силу нового закона регистрация по месту пребывания для собственников апартаментов и их близких родственников должна проходить в обычном порядке. Решение не распространяется на постоянную прописку и не меняет правил налогообложения или оплаты коммунальных услуг.

Ранее МВД РФ подготовило законопроект о временной регистрации в апартаментах.