Россия вошла в топ-10 мировых производителей яиц

Россия в 2024 году заняла седьмое место среди крупнейших мировых производителей яиц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Согласно последним доступным данным, мировое производство яиц в 2024 году достигло 1,78 трлн штук — в среднем около 214 яиц на одного жителя планеты.

Россия произвела 46,4 млрд яиц, что составляет 2,6% от глобального объема. В расчете на одного жителя страны было произведено 317 яиц.

Лидером по выпуску яиц стал Китай — 617,1 млрд штук, или 34,8% мирового производства. В первую пятерку также вошли Индия с долей 8,3%, Индонезия — 8,2%, США — 6,1% и Бразилия — 3,7%.

В топ-10, помимо России, включены Мексика с долей 3,5%, Япония — 2,3%, Пакистан — 1,4% и Турция — 1,2%.

До этого выяснилось, что Россия активнее всех в мире нарастила потребление кофе — на 7,1% за год, до 5,1 млн мешков, или 306 тыс. тонн. Более того, за кофейный год (длится с 1 октября по 31 сентября) среди топ-10 потребителей напитка, которые сами не являются производителями, потребление нарастили только Россия и Франция (+1,6%).

