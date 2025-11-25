Москву назвали флагманом промышленного развития

Москва демонстрирует лидерские позиции в промышленном развитии благодаря системной поддержке инвесторов и локальных производителей. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили представители фармацевтической отрасли и промышленного сектора.

В частности, директор департамента по региональным продажам по Москве и Московской области фармацевтической компании Екатерина Плиева подчеркнула, что столица создает условия, позволяющие воплощать проекты, значимые как для региональной, так и для национальной экономики.

«Москва сегодня — флагман промышленного развития, на чьи подходы и решения ориентируются регионы. Последовательная работа города по созданию комфортных условий для инвесторов, развитию индустриальных зон и поддержке локальных производителей создает базу для реализации проектов, важных как для региональной, так и для национальной экономики», — отметила Плиева.

По ее словам, важную роль в этом играет механизм офсетных контрактов. Компания, в которой работает Плиева, заключила с правительством Москвы три офсетных соглашения, в рамках которых выпускает препараты для терапии онкологических, аутоиммунных, ревматологических, неврологических и других социально значимых заболеваний.

«Они включают в себя развитие технологической инфраструктуры, внедрение инновационных решений и формирование команд с уникальной экспертизой», — пояснила Плиева.

Она добавила, что польза данного сотрудничества выходит далеко за пределы столицы: расширяются компетенции российских предприятий, укрепляется научно-технологическая база и повышается устойчивость системы лекарственного обеспечения.

«Пациенты по всей стране получают доступ к современной терапии, а отечественная фармацевтическая промышленность — дополнительные возможности для роста и продвижения собственных инноваций», — заключила Плиева.

В свою очередь, глава научно-производственного предприятия Алексей Нурлыбаев отметил сбалансированный подход Москвы к развитию промышленности.

«Ключевым преимуществом стало не просто наличие тех или иных инструментов поддержки, а комплексный механизм их работы», — сказал он.

По словам Нурлыбаева, партнерский характер взаимодействия с городом позволяет предприятиям сосредоточиться на развитии производства, не отвлекаясь на поиск дополнительных ресурсов.