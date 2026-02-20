Россияне рассказали, сколько потратят на подарки к 8 Марта

Большинство россиян рассчитывают потратить не более 3 тыс. рублей на один подарок к 8 Марта – об этом сообщили 45% участников соответствующего исследования. В целом на презенты к празднику жители в среднем закладывают сумму в 5,5 тыс. рублей, передает RT со ссылкой на результаты опроса.

Сумму от 3 тыс. до 5 тыс. рублей на один подарок откладывают 25% респондентов, от 5 тыс. до 10 тыс. рублей – 17%. Потратить больше этих сумм планируют 10% опрошенных , а еще 3% заявили, что предпочитают и дарить и получать презенты, сделанные своими руками.

Что касается самого праздника, то большинство россиян будут отмечать его с семьей – об этом рассказали 40% участников исследования экспертов «Авито». Каждая шестая женщина сообщила, что хочет посвятить этот день только себе – заняться хобби, саморазвитием. 12% опрошенных россиян признались, что планируют организовать в этот день романтический ужин или поездку со своей парой, а еще 6% заявили, что хотят использовать приуроченные к празднику выходные для путешествия или выезда за город.

В этом году каждая пятая женщина заявила, что была бы не против, чтобы мужчина к 8 Марта помог ей «закрыть кредит и оплатить коммуналку» — это оказалось важнее, чем массаж, творческий мастер-класс и билеты на концерт. Отмечается, что женщины ждут не столько физического предмета, сколько заботы, и иногда самая романтичная вещь, которую может сделать мужчина, — забрать все женские проблемы на себя.

Ранее в России был назван самый дорогой тур за границу на 8 Марта.