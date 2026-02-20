Размер шрифта
Юрист объяснил, является ли размер зарплаты и премии коммерческой тайной

Юрист Хаминский: в некоторых случаях обсуждение зарплаты грозит увольнением
Kostiantyn Voitenko/Shutterstock/FOTODOM

По трудовому законодательству россиянина могут уволить за разглашение государственной, коммерческой, служебной тайны, которая стала ему известна в ходе выполнения работы. И хотя раскрытие размера зарплаты само по себе не приравнивается к разглашению коммерческой тайны, в некоторых случаях за это также грозит увольнение, рассказал RT юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Информация о системе оплаты труда, окладах, надбавках и премиях – это не коммерческая тайна, следовательно, за раскрытие этих данных ответственность работнику не грозит. Причем эта норма действует даже в случае, если во внутренних документах компании прописывают наказание – в суде это требование признают незаконным.

Однако юрист призвал учитывать, что коммерческой тайной считается любая информация о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющая ценность в силу неизвестности третьим лицам. То есть по факту нельзя говорить о том, за что именно работника премировали.

«Так, само по себе разглашение сведений о размере своей зарплаты и премии не будет разглашением коммерческой тайны. Но если работник будет конкретизировать, за что именно получил премию, указывая на способы осуществления своей деятельности, это может повлечь за собой разглашение коммерческой тайны и, как следствие, увольнение», — объяснил юрист.

Кроме того, недопустимо разглашать размер доходов коллег без их согласия – за это может последовать дисциплинарная ответственность вплоть до увольнения, заключил юрист.

В Роскачестве до этого подчеркнули, что в РФ нет закона, запрещающего обсуждать уровень зарплаты с коллегами, в том числе таких норм нет в ТК РФ. Напротив, иногда такие разговоры могут быть даже полезны – например, в ходе беседы можно обнаружить факт дискриминации.

Ранее сообщалось, что разрыв между самой высокой и низкой зарплатой в России вырос на 50 тысяч рублей.
 
