В ФНС раскрыли итоги проверки теневых доходов неработающих москвичей

ФНС: в Москве доначислили налоги почти 64 тысяч неработающих горожан
Игорь Зарембо/РИА «Новости»

В Москве по итогам проверки трудоспособных жителей города, которые официально не трудоустроены, за 2025 год выявили почти 64 тысячи человек, «легализовавших источники получения денежных средств». Об этом сообщило столичное управление ФНС России на своем сайте.

«Сумма НДФЛ и страховых взносов, исчисленных с легализованного дохода, превысила 9 млрд рублей», — говорится в сообщении.

В ФНС добавили, что всего по итогам контрольной и контрольно-аналитической работы налоговые поступления за 2025 год составили 110 млрд рублей.

О проверке доходов неработающих жителей столицы в ноябре прошлого года сообщила глава управления ФНС по Москве Марина Третьякова. По ее словам, чиновники будут держать на постоянном контроле вопрос проведения таких мероприятий с учетом актуальности и социальной значимости проблемы нелегальных трудовых отношений.

Ранее поступления в бюджет РФ от налога на доходы по вкладам выросли в три раза.
 
