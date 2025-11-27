Стало известно, сколько россиян урежут расходы в 2026 году

Более половины (62%) опрошенных россиян пересмотрели структуру своих расходов и готовы сократить траты в 2026 году, чтобы сохранить привычный уровень жизни. Это на 14 процентных пунктов больше, чем в 2024 году, когда аналогичный показатель составлял 48%. Таковы результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

Главная тенденция — отказ от крупных покупок: 36% респондентов отложили покупку автомобиля, недвижимости или ремонт (в 2024 году — 29%), 25% отказались от дорогостоящих путешествий (против 18% годом ранее), а 21% перенесли крупные семейные траты — свадьбы, обучение или плановое лечение (в 2024 году — 15%). Еще 18% сократили расходы на повседневные покупки и мелкие траты, пересмотрев свои потребительские привычки.

Одновременно вырос интерес к системному планированию бюджета: 52% россиян ведут учет расходов и доходов ежемесячно, 34% начали формировать финансовую подушку на 2026 год, откладывая в среднем 10–15% дохода ежемесячно. 26% пересмотрели инвестиционные цели и перевели часть средств в более надежные инструменты — вклады, накопительные счета и облигации, а 22% оптимизируют повседневные расходы, планируя покупки по категориям и сокращая необязательные траты. Еще 18% откладывают небольшие суммы нерегулярно и бессистемно, полагаясь на случайные поступления или краткосрочные возможности.

Различные возрастные группы демонстрируют заметные отличия в подходах к финансовому планированию. Россияне в возрасте 18–24 лет чаще комбинируют краткосрочные накопления с мелкими инвестициями, такими как вклады, облигации и кешбэк-инструменты. Граждане 25–40 лет формируют несколько параллельных резервов: часть средств направляется на погашение долгов и крупных обязательств, часть — на непредвиденные расходы и краткосрочные инвестиционные возможности. Среди россиян старше 40 лет наблюдается тенденция к мультиканальному планированию: одновременно оптимизируются повседневные траты, формируются финансовые подушки под разные задачи, а часть средств инвестируется в инструменты с низким риском. Таким образом создается сеть резервов, устойчивых к экономическим колебаниям.

Уровень дохода заметно влияет на финансовые стратегии россиян. Граждане с высоким доходом используют комплексный подход: формируют несколько резервов одновременно, совмещая долгосрочные накопления, ликвидные подушки и инвестиции в низкорисковые и умеренно-рисковые инструменты. Люди со средним доходом действуют последовательнее — сначала создают базовую подушку безопасности и резерв на непредвиденные расходы, затем переходят к вложениям во вклады, накопительные счета и облигации. Жители с ограниченными ресурсами делают ставку на гибкие и максимально ликвидные инструменты, такие как краткосрочные депозиты и накопительные счета, откладывая нерегулярно и малыми суммами, чтобы иметь быстрый доступ к средствам и адаптироваться к изменениям.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян. Опрос подразумевал многовариантность ответов.

