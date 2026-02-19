Размер шрифта
Бизнес

РЖД выставят на торги несколько своих объектов

РЖД намерены продать на торгах объекты в Москве и регионах
Михаил Голенков/РИА Новости

«Российские железные дороги» (РЖД) намерены выставить на торги три объекта в Москве, а также один в Красноярске и один в Краснодаре. Об этом сообщила первый заместитель начальника департамента корпоративного имущества Анастасия Котковская на конференции, передает ТАСС.

Среди планируемых к продаже активов — депо «Лихоборы» в районе Коптево, проект «Угрешская», «Красная сосна» на северо-востоке Москвы.
Говоря о депо «Лихоборы», Котковская отметила, что в состав актива входит 42 объекта, а также площадь территории, которая к ней прилегает (9,2 гектара).

«Часть зданий являются объектами культурного наследия. Начальная цена продажи — 3,5 миллиарда рублей», — сказала представитель РЖД.

В Краснодаре холдинг планирует реализовать здания на территории бывшего грузового двора в центре Краснодара за 707 млн рублей и 19 зданий на берегу Енисея в Красноярске за 601 млн рублей.

До этого Котковская сообщала о желании РЖД продать Рижский вокзал. Она заявила, что стартовая стоимость актива холдинга на предстоящих торгах составит 4 млрд рублей.

Ранее в Казани на продажу был выставлен особняк XIX века, изъятый у режиссера Тимура Бекмамбетова.
 
