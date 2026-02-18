Россиянам напомнили, как вернуть некачественный товар

Покупатель может обменять или вернуть товар надлежащего качества, если покупка не подошла по размеру, комплектации, расцветке, фасону или габаритам, сообщила «Газете.Ru» доцент кафедры маркетинга Университета «Синергия» Елена Степанычева. По ее словам, такое право предусмотрено законом «О защите прав потребителей»: обмен возможен в течение 14 дней со дня покупки.

«Для возврата или обмена важно сохранить товарный вид вещи и фабричные ярлыки. Также нужен документ, подтверждающий покупку у конкретного продавца, — бумажный или электронный чек. При этом есть категории, которые вернуть нельзя даже при сохранности и наличии чека. В перечень невозвратных товаров входят, в частности, лекарства, предметы личной гигиены, парфюмерия и косметика, нижнее белье, чулочно-носочные изделия, непериодические издания и другие позиции. Такой список закреплен постановлением правительства РФ от 31 декабря 2020 года № 2463», — отметила Степанычева.

По ее словам, отдельные правила действуют для онлайн-покупок. Согласно статье 26.1 закона «О защите прав потребителей», покупатель может отказаться от товара, приобретенного дистанционно. Если заказ еще не получен, отказ возможен в любое время, предупредила эксперт. Если товар уже передан покупателю, стандартный срок возврата составляет 7 дней, добавила маркетолог.

По ее словам, есть и важная оговорка: если продавец не сообщил покупателю сроки и порядок возврата, товар можно вернуть в течение трех месяцев.

Степанычева рассказала, что на маркетплейсах встречается так называемый «платный отказ» — когда с покупателя удерживают расходы на доставку возвращенного товара на склад. По словам эксперта, информация о таком условии должна быть указана в карточке товара.

