Экономист рассказал, как разовый налог на элитные автомобили и яхты повлияет на рынок

Рынок премиального транспорта не столкнется с изменениями после введения разового налога на элитные автомобили , яхты, катера, самолеты и вертолеты. Об этом «Известиям» сообщил основатель Агентства по управлению рисками ООО «Секвойя Групп» и председатель Комитета по страхованию Ассоциации экспортеров и импортеров Максим Гмыря.

«Если смотреть на рынок элитного транспорта без эмоций, драматических изменений здесь ожидать не стоит. Этот сегмент традиционно один из самых устойчивых и наименее чувствительных к колебаниям, в отличие от массового и даже среднего класса автомобилей. Премиальный сегмент живет по своим правилам, и даже на фоне общей турбулентности он демонстрирует стабильность, а иногда и рост продаж», — объяснил специалист.

Он придерживается мнения, что дополнительный сбор размером от 1% до 4% вряд ли изменит поведение покупателей, которые приобретают элитный транспорт за десятки миллионов рублей. С большей вероятностью они заплатят большую сумму, чем полностью откажутся от покупки.

По словам эксперта, с экономической точки зрения эффект разового налога для бюджета окажется положительным. Однако масштаб поступлений все еще непонятен. В этом вопросе многое зависит от объема сделок.

Экономист подчеркнул, что дополнительные поступления не смогут оказать значительное влияние на финансирование крупных государственных программ. При этом для большей части россиян возможные нововведения останутся незаметными. По мнению специалиста, покупатели элитного транспорта формально будут плательщиками нового сбора, но и их бюджет не затронут существенные изменения.

Ранее богатых россиян призвали обложить повышенными налогами.