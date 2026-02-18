Богатых россиян призвали обложить повышенными налогами

В России необходимо добавить к шкале прогрессивного налогообложения дополнительные сборы с богатых россиян. Нужно не только привязать налоговые ставки к кадастровой стоимости объектов, но и ввести дополнительный разовый налог на покупку дорогих автомобилей. С такой инициативой в беседе с 360.ru выступил глава думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

По мнению депутата, сегодняшняя система взимания налогов не зависит от реальной платежеспособности граждан, владеющих элитной недвижимостью и дорогими авто. При этом за 2025 год состояние самых богатых бизнесменов России увеличилось почти на 24 млрд долларов, напомнил Миронов.

«Казалось бы, в наше непростое время государству сам бог велел увеличивать доходы бюджета за счет тех, кто округляет свои капиталы, за счет их дворцов, усадеб, машин, яхт и самолетов», — подчеркнул депутат.

Разработанный им законопроект предполагает введение разового налога в размере от 3% до 4% от кадастровой стоимости объектов, цена которых стартует от 350 млн рублей. Кроме того, аналогичную схему парламентарий предложил применить в отношении владельцев машин дороже 20 млн рублей – с них, по его мнению, следует разово взимать от 1% до 4% от стоимости машины.

Такие меры позволят пополнить как региональные, так и местные бюджеты, а также сделать налоговую систему более справедливой, заключил Миронов.

