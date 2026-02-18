Размер шрифта
Бизнес объединился ради сохранения снежного барса

«Пятерочка», «Перекресток» и «Татспиртпром» восстановят популяцию снежного барса
РИА «Новости»

Торговые сети «Пятерочка» и «Перекресток», а также «Татспиртпром» подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве для сохранения и восстановления популяции одного из самых редких и уязвимых животных в мире - снежного барса (ирбиса), передает корреспондент «Газеты.Ru».

В рамках соглашения будет реализован целый комплекс мер для продолжения научного изучения этого редкого сегодня животного, его восстановления и сохранения популяции.

Трехстороннее соглашение предполагает финансовую поддержку Центру сохранения биологического разнообразия «Снежный Барс» в республике Алтай, где условия максимально соответствуют естественной среде обитания животного.

На выделенные деньги будут приобретены лабораторное, ветеринарное и мониторинговое оборудование, реактивы, специализированные препараты, корма и элементы обогащения среды, также их потратят на обслуживание и модернизацию вольерного комплекса.

После подписания соглашения управляющий директор торговой сети «Пятерочка» Владислав Курбатов подчеркнул, что для компании, как и в целом для Х5, участие в таких проектах - очень значимая веха.

«Мы движемся не только в направлении развития бизнеса, но и реализуем множество собственных или совместных с партнерами экологических проектов. Например, передаем картон и пластик на переработку, даем возможность покупателям переходить на электронные чеки вместо бумажных, а в прошлом году реализовали похожий экопроект - построили экотропу на Байкале», — отметил он.

По словам управляющего директора торговой сети «Перекресток» Раисы Поляковой, участие компании в проекте «Сохраним снежных барсов вместе» — это продолжение системной работы в области устойчивого развития.

«Мы стремимся, чтобы экологические привычки становились доступнее, поэтому поддерживаем такие проекты и внедряем «зеленые» технологии в наших магазинах, — подчеркнула она. — Например, «Перекресток Select» — первый в России супермаркет с системой охлаждения, полностью работающей без фреона».

Генеральный директор АО «Татспиртпром» Руслан Максудов в своем выступлении отметил, что этот проект имеет важное значение не только для российского научного сообщества, но и для всех стран - ареала обитания этого редчайшего вида животных.

«Алтай – это место силы, а наш одноименный бренд поможет сохранить снежных барсов для будущих поколений», — уверен он.

Директор научно-исследовательского центра сохранения биологического разнообразия «Снежный Барс» Вячеслав Долгов рассказал, что руководимый им уникальный научный центр был создан на Алтае по поручению Раиса республики Татарстан, символом которого он является.

«Это «генетический банк» и питомник для разведения снежных барсов с одной целью - восстановить их популяцию в дикой природе», — подчеркнул он.

Напомним, снежный барс занесен в Красную книгу РФ и находится под угрозой исчезновения. По оценкам экспертов, в России сегодня обитает не более 70–90 особей, а сохранение вида имеет не только национальное, но и международное значение, поскольку ареал обитания ирбиса охватывает более десяти стран.
 
