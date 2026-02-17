Яндекс Еда впервые добавила лучшие бары в обновленный Ultima Guide

Яндекс Еда в 2026 году впервые включила в технологичный Ultima Guide 20 лучших баров Москвы — от легендарных мест до неорюмочных. Также сервис обновил столичный список лучших ресторанов. Претендентов на попадание в путеводитель отбирали с помощью ИИ, после чего лучших из них определили голосованием среди экспертов и пользователей. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.

Отбор проходил в два этапа. На первом искусственный интеллект проанализировал десятки тысяч заведений по более чем 100 критериям: количество посещений за полгода, отзывы гостей, как часто они возвращаются и так далее. В 2026 году в ресторанном лонг-листе гида оказались 363 столичных заведения разной ценовой категории. По той же методике отбирались и претенденты среди баров — в лонг-лист вошли 512 заведений.

На втором этапе меню, интерьер и атмосферу оценивали 126 независимых экспертов — среди них рестораторы, шеф-повара, гастрокритики, журналисты и инфлюенсеры — а также более 40 тыс. пользователей сервисов компании.

В 2025 году в рабочую группу методологии технологического гида по ресторанам вошли гастрожурналисты Анна Куклина и Анна Кукулина, а над методологией для баров работали журналист, директор MGF Team Лиза Маценко, журналист, сооснователь барной экосистемы «Следуй за кроликами» Игорь Зернов и Роман Визе, бренд-бар-менеджер Good Karma Restaurants и многократный победитель российских и международных конкурсов барменов. Заведения, набравшие наибольшее количество баллов от экспертов и пользователей, в итоге вошли в столичные гиды.

Победителей голосования объявили 17 февраля на торжественной церемонии в Москве в Театре им. Маяковского. Некоторые бары и рестораны также получили особые награды: Ikra стал «Рестораном года», а Butler The Japanese Bar — «Баром года». Награду за «Лучший интерьер» получил «Кафе Пушкинъ», а за «Превосходный сервис» — Krasota. «Самым популярным баром у пользователей Яндекс Карт» стал Veladora.

Большинство баров, которые вошли в путеводитель, специализируются на различных коктейлях: экспериментальных — в «Коробке» на Большой Дмитровке, футуристичных — ​​в Insider на Сретенке, и даже сказочных — в еврейском Mitzva Bar на Пятницкой. В барном гиде также есть и места, где можно выпить настойки — например, «Алко-буфет Шашлычная» и «Свобода-2». В некоторые заведения попасть можно только по брони — так, «Кабинет 3.14» обходится без вывески, но требует соблюдать строгий дресс-код, а в Chainaya. Tea & Cocktails можно пройти только по рекомендации от завсегдатаев.

Москва стала «родиной» технологичного гида — первый появился именно здесь в 2023 году. По сравнению со списком прошлого года топ-50 московских ресторанов обновился на 25%. Свое место в нем сохранили, например, White Rabbit, «Белуга», «Северяне» и Savva. Впервые в путеводитель попали Tabi, Dr. Живаго, «За крышей», «Китайская грамота» и другие. Есть и те, кто вернулся в гид после отсутствия — Björn, Twins Garden и Ikra.

Гид по барам пока есть только в Москве, но в дальнейшем появится и в других городах. А ресторанный путеводитель уже существует в девяти крупных городах страны: кроме столицы, в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Челябинске, Перми и Красноярске, а также в Узбекистане и Казахстане. Путеводитель доступен на четырёх языках — русском, английском, китайском и арабском.