Бизнес

Яндекс нарастил поездки шеринговых сервисов в 2025 году

Поездки на каршеринге и самокатах Яндекса выросли на 35%
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Яндекс раскрыл показатели шеринговых сервисов — Драйва и Самокатов. По итогам 2025 года оба направления продемонстрировали прирост числа поездок по +35% по сравнению с предыдущим годом, следует из финансового отчета компании.

Как известно, оба сервиса расширяли географию в прошлом году за счет франчайзинговой модели. Так, Драйв запустился в шести новых городах: Калининграде, Ижевске, Тюмени, Нижнем Новгороде, Перми и Челябинске.

Самокаты в 2025 году запустились в 28 новых городах — это в четыре раза больше, чем годом ранее. Кроме того, ранее сервис сообщал, что в сезоне-2026 планирует начать работу еще в 45 новых городах благодаря партнерству с региональным оператором SunRent.

Как отметили в Яндексе, по итогам 2025 года общая выручка направления «Райдтех» увеличилась на 25% по сравнению с годом ранее и составила 284,3 млрд рублей. Основным драйвером роста остается бизнес такси.

В целом выручка Яндекса за 12 месяцев 2025 года составила 1 441,1 млрд рублей, что на 32% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, следует из опубликованного финансового отчета компании.
 
