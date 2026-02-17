В ВТБ рассказали о влиянии ИИ-агентов на развитие кибербезопасности

В скором будущем из-за развития искусственного интеллекта в хакерской среде может освободиться большое количество ресурсов и появятся «великие комбинаторы». Об этом в аналитическом обзоре ВТБ «Безопасность в банке будущего» сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

По словам Кулика, ключевым ИТ-трендом станет развитие автономных ИИ-агентов — систем, способных самостоятельно принимать решения и выполнять действия для достижения целей.

«Совершенствование мультиагентных систем будет способствовать кратному росту скорости поиска уязвимостей хакерами. Высвобождение ресурсов приведет к тому, что в среде хакеров в перспективе ближайших лет появятся «великие комбинаторы», которые будут создавать стратегии атак, планировать ключевые сценарии и др., тогда как всю рутину возьмут на себя ИИ-агенты», — сказал он.

Аналогичные процессы произойдут и на стороне защиты: стратегическое проектирование периметра безопасности будет осуществлять человек, а рутинные задачи — включая написание кода — автоматизируют ИИ-агенты, подчеркнул Кулик.

Кроме того, развитие технологий изменит и пользовательские сценарии при получении услуг.

«Будет появляться все больше ИИ-агентов — как на стороне бизнеса, для оказания услуг клиентам и пользователям, так и на стороне самих клиентов и пользователей — для получения ими качественных услуг от различных поставщиков. Соответственно, с развитием ИИ в каналах для общения возникнут цепочки, в которые будут встроены ИИ-агенты», — отметил Кулик.

Он предположил, что взаимодействие с банком станет опосредованным. Так, клиент будет обращаться к своему ИИ-агенту, а тот — к агенту сервиса. По его мнению, это потребует глубокой адаптации ИТ-систем всех провайдеров услуг.