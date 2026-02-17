«Афиша» сообщила об изменениях в топ-менеджменте компании

Пост директора по развитию «Афиши» заняла Юлия Персиянинова. Об обновлении состава топ-менеджмента компании сообщила пресс-служба «Афиши».

Уточняется, что на посту Персиянинова займется развитием бизнеса, увеличением показателей юнит-экономики его различных сегментов, проконтролирует продажи собственных мероприятий, а также определит новые направлений для укрепления позиций компании.

В «Афише» добавили, что Персиянинова обладает более чем 17-летним опытом работы в области продаж и специализируется на информационных технологиях, продуктах для спортивной и event-индустрий.

Глава «Афиши» Евгений Сидоров отметил, что сегодня компания — не только медиа и билетный сервис, но и экосистема собственных мероприятий и партнерских проектов, потому для нее важно системно наращивать эффективность и искать новые точки роста.

«Юлия Персиянинова обладает глубоким пониманием рынка, многолетним опытом в продажах и управлении коммерческими командами, а также экспертизой в работе с культурными институциями и спортивными проектами федерального уровня. Уверен, ее профессиональный опыт и стратегический подход позволят укрепить наши позиции и открыть новые возможности развития», — подчеркнул Сидоров.